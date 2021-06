Corona: Wochenende begann an Wiener Party-Orten ruhig

Zahlreiche Menschen haben sich zuletzt in verschiedenen Teilen Wiens versammelt, unter anderem am Schwedenplatz sowie am Karlsplatz. Im Vergleich zur Vergangenheit ist allerdings Ruhe eingekehrt.

Die Nacht auf Samstag ist an den öffentlichen Party-Hotspots in Wien im Vergleich zur Vorwoche ruhig verlaufen. Wie in den vergangenen Wochen kamen mehrere hundert Personen am Donaukanal, Karls- und Schwedenplatz zusammen. Vereinzelt gab es Einsätze wegen Lärmerregungen, berichtete die Polizei am Samstag. Insgesamt kam es zu zwei Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch, eine wegen Körperverletzung und eine nach dem Suchtmittelgesetz, sowie 17 verwaltungsrechtliche Anzeigen.