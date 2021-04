Corona-Winter 2020/21 brachte Rückgang bei Alpinunfällen

Der Corona-Winter 2020/21 brachte durch die Maßnahmen auch einen Rückgang bei Alpinunfällen. 88 Menschen kamen bei diesen Unfällen ums Leben.

Die Corona-Restriktionen haben im Winter 2020/2021 in Österreich zu einem Rückgang an Alpinunfällen um rund zwei Drittel im Vergleich zum Zehn-Jahresmittel geführt. Das war der vom Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) am Dienstag veröffentlichten Alpinunfallstatistik zu entnehmen. Die Zahl der Unfalltoten sank im Vergleich zum langjährigen Mittel um ein Drittel. Während in der Vorjahressaison 116 Personen am Berg ums Leben kamen, waren es 2020/21 88.

Zahl der Verunfallten stark zurückgegangen

Mehr Verunfallte in der Diziplin Skitour

In der Disziplin Skitour gab es um ein Drittel mehr Verunfallte, jedoch vergleichbar viel Tote wie in den Wintern zuvor. Insgesamt wurden für den betrachteten Zeitraum 652 Verunfallte (Zehn-Jahres-Mittel: 495 Verunfallte) und 18 Tote (Zehn-Jahres-Mittel: 19) registriert. Elf Skitourengeher seien durch eine Lawine ums Leben gekommen. Rodelunfälle endeten in drei Fällen tödlich, es habe 162 Verletzungen gegeben - davon in dieser Wintersaison die meisten in Niederösterreich und nicht wie sonst in Tirol. 19 Prozent der Verunfallten zogen sich Kopfverletzungen zu, nur etwa ein Viertel aller verunfallten Rodler trug einen Helm. Peter Paal, Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit, verwies zur Unfallprävention auf die Wichtigkeit der Ausbildung und dem korrekten Erlernen der Techniken sowie dem Umgang in heiklen Situationen. "Eine Bergsportdisziplin kann man nicht mit 'Bücher-lesen' und Internetrecherche lernen", so Paal. Man müsse regelmäßig "draußen am Berg unterwegs sein, um Sicherheit und Erfahrung sammeln zu können".