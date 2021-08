Corona: Wiener Krankenhäuser haben laut FPÖ nie ihr Limit erreicht

Ein Vorwurf an die Stadtregierung kommt von der Wiener FPÖ. Demnach haben die Wiener Krankenhäuser nie die Belastungsgrenze erreicht.

Auch am Höhepunkt der Epidemie im April 2021 sei noch fast ein Viertel der Intensivkapazitäten frei gewesen, so der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp in einer Aussendung. Er berief sich dabei auf Anfragebeantwortungen von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und ortete einen "handfesten Skandal".