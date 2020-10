Corona: Vier Todesfälle und 686 Neuinfektionen in Wien am Sonntag

In Wien gab es in den letzten 24 Stunden 686 Corona-Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle stieg um vier auf 313.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Wien hat sich in den vergangenen 24 Stunden um 686 Fälle erhöht. Damit waren am Sonntag bis dato insgesamt 27.180 positive Testbefunde bekannt, wie der medizinische Krisenstab der Stadt mitteilte. Derzeit sind in der Bundeshauptstadt 6.872 Personen infiziert.