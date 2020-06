Corona-Verordnungen des Gesundheitsministeriums ab sofort in einfacher Sprache

Ab Sofort werden die Corona-Verordnungen des Gesundheitsministeriums auch in einfacher Sprache veröffentlicht. Die aktuelle Verordnung ist bereits im Sprachniveau A2 auf Webseite abrufbar.

Künftig werden alle Corona-Verordnungen des Gesundheitsministeriums auch in leicht verständlicher Sprache (Sprachniveau A2) veröffentlicht. Das kündigte Minister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag an. Auch die aktuelle Fassung der Lockerungsverordnung, die seit dem 15. Juni gilt, steht ab sofort auf der Website des Gesundheitsministeriums zur Verfügung.