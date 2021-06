Corona-Variante Alpha auch im Mai in Österreich dominant

Auch im Mai dominierte die Corona-Variante Alpha (vormals britische Variante) in Österreich. Es wurden jedoch auch weitere Mutationen entdeckt.

Im Mai sind in Österreich in 413 untersuchten Proben neun Varianten von SARS-CoV-2 durch Ganzgenomsequenzierung festgestellt worden. Das geht aus dem aktuellen Bericht der AGES hervor. Dominant war B.1.1.7 (Alpha, vormals britische Variante) mit 97 Prozent, wobei in keiner dieser Proben eine E484K (Flucht-)Mutation festgestellt wurde.