Corona und Jugendliche: Eine verlorene Generation?

Jugendliche und Kinder sind besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen. Nicht etwa gesundheitlich, sondern in ihrer Ausbildung und allgemeinen Entwicklung.

Direktor Michel Fleck der Mittelschule Anton-Krieger-Gasse will noch nicht von einer "Lost Generation" sprechen. "Manche Kinder werden die Krise gut überstehen, bei anderen wird Corona aber eine große Lücke aufreißen", so Fleck. Die werden es in Zukunft nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern im gesamten Leben schwerer haben. Die müssen in Zukunft darauf schauen, wie sie die Rückstände aufholen können. Schwierig wird allerdings auch, die psychischen Schäden wieder auszugleichen.