Corona-Tote in der EU: Österreich im Mittelfeld

In Österreich sind aktuell 1.005 Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Mit dieser Zahl liegt Österreich im Mittelfeld im EU-Vergleich.

211.000 Tote in der EU und Großbritanien in Zusammenhang mit Virus

Nach Tschechien die höchsten Todesraten innerhalb der letzten beiden Wochen wiesen Belgien, Ungarn und Rumänien mit 5,8, 5,5 bzw. 5,2 Fällen je 100.000 Einwohner auf. Knapp 211.000 Personen sind in der EU und im Vereinigten Königreich bisher an den Folgen von Covid-19 gestorben. In absoluten Zahlen die meisten Todesfälle gab es mit knapp 45.000 in Großbritannien. Rund 37.500 Patienten sind bisher in Italien gestorben, jeweils etwas mehr als 35.000 in Spanien und in Frankreich.