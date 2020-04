Corona-Testschwerpunkt in Alters- und Pflegeheimen

Kommende Woche werden Mitarbeiter und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen verstärkt auf das Coronavirus getestet.

Aufgrund höherer Testkapazitäten auf Covid-19 wird in der Woche nach Ostern ein Schwerpunkt in Alters- und Pflegeheimen gestartet.

Schrittweise würden die Mitarbeiter und die Bewohner in ganz Österreich untersucht, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Samstag in einer Aussendung an. Gestartet wird am Dienstag.