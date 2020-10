Corona-Tests: Kritik an "ungezielten Massentestungen"

Die Österreichische Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin (ÖGIT) hat sich am Montag gegen "ungezielte Massentestungen" und für Screenings für Risikogruppen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie ausgesprochen.

In einer Stellungnahme zur "SARS-CoV-2-Testung" wurde auch betont, dass Testen ohne Anlass zu einem falschem Sicherheitsgefühl führe. Denn auch ein negativer PCR-Nachweis ist nur eine Momentaufnahme, schließt eine Infektion nicht aus und entbindet nicht von Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Präventive Corona-Tests belasten Testkapazitäten

Positiver PCR-Befund einer symptomfreien Person stellt noch keine Infektionsdiagnose da

Ein positiver SARS-CoV-2 PCR Befund bei einer symptomfreien Person stellt noch keine Infektionsdiagnose dar und sagt nichts über die Infektiosität der getesteten Person aus, schrieben die Mediziner in ihrer Stellungnahme. Zudem sei bei einer Stichprobe, die fast nur aus gesunden Personen besteht, die Wahrscheinlichkeit für falsche Testergebnisse sehr hoch. Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, sollen in den nächsten Monaten danach nicht mehr mit einer SARS-CoV-2-PCR getestet werden.