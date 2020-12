Corona-Tests für Lehrer in Traiskirchen: Auch Rendi-Wagner testet

Immer am Donnerstagvormittag führt SPÖ-Chefin Rendi-Wagner Corona-Abstriche in Traiskirchen durch. Dort können sich seit einem Monat Mitarbeiter von Schulen und Kindergärten zweimal pro Woche testen lassen.

Seit einem Monat können sich im niederösterreichischen Traiskirchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schulen und Kindergärten zweimal pro Woche mit Antigen-Schnelltests auf eine Corona-Infektion testen lassen. Im Anlassfall können auch Eltern und Kinder das Angebot nützen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die als Ärztin am Donnerstagvormittag selbst ehrenamtlich in Traiskirchen Abstriche genommen hat, forderte eine Übernahme des Modells für ganz Österreich.

Rendi-Wagner: "Schulen sollen nie wieder geschlossen werden"

"Es ist mir wichtig, dabei zu unterstützen, Infektionen frühzeitig zu entdecken und einen sicheren Unterricht zu ermöglichen. Denn das Ziel ist klar: Schulen sollen nie wieder geschlossen werden", wurde Rendi-Wagner zitiert. Die Öffnung der Pflichtschulen ab Montag sei richtig, es brauche allerdings "strenge Regeln für den sicheren Schulunterricht". Die wöchentlichen Screenings seien hier "beispielgebend", so Rendi-Wagner, die laut Aussendung wöchentlich in der Impf-Bim, den Impfzentren und den Teststraßen in Wien den Samariterbund ehrenamtlich unterstützt.