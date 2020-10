Corona-Testprogramm für Tourismus wird verlängert und ausgeweitet

Das Corona-Testprogramm für den Tourismus wird verlängert. Außerdem ist eine Ausweitung mit 1. November geplant.

Das Corona-Testprogramm für den Tourismus geht in die Verlängerung. Mit 1. November werde das Testangebot im Rahmen des Projekts "Sichere Gastfreundschaft" verlängert und ausgeweitet, teilte das dafür zuständige Tourismusministerium auf APA-Anfrage mit.

Ausweitung auf Skilehrer, Privatzimmervermieter und Co.

Für das seit Juli laufende Programm hat die Bundesregierung bis Jahresende 150 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. PCR-Tests auf Sars-CoV-2 in privaten Laboren werden dabei mit bis zu 85 Euro gefördert. Bisher wurden 350.000 Tests an rund 83.000 Mitarbeitern durchgeführt. Positive Ergebnisse müssen an die Gesundheitsbehörden gemeldet werden.