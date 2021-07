Corona-Testbusse in NÖ: 15.000 Untersuchungen in über 100 Betrieben

Von 8. April bis 30. Juni waren in Niederösterreich zwei Corona-Testbusse unterwegs. Insgesamt konnten rund 15.000 Untersuchungen in über 100 Betrieben durchgeführt werden.

Mehr als 100 kleinere Betriebe für Testungen erreicht

Die Aktion sei "eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten" gewesen, resümierten WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Gemeinsam sei dafür gesorgt worden, "dass das Testangebot in Niederösterreich zielgerichtet ergänzt wurde und so mehr Menschen die Möglichkeit hatten, zu mehr Sicherheit in unserem Bundesland beizutragen".