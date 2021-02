Corona-Test für Dienstleister in Spitälern verpflichtend

Externe Dienstleister, die in Spitälern zu tun und dabei Kontakt zu anderen Personen haben, müssen künftig regelmäßig einen negativen Coronatest vorweisen.

Für Spitals-Besucher gilt die Testpflicht aber nicht, hieß es beim Krisenstab des Landes OÖ auf APA-Anfrage. Auf die Frage, warum Besucher in Spitälern keinen Test brauchen, in Altersheimen aber schon, hieß es aus dem Gesundheitsministerium, dass in den Krankenhäusern bereits äußerst strenge Schutzmaßnahmen getroffen wurden.