Corona-Szenarien berechnet: Ab wann es auf Intensivstationen brenzlig wird

Wieviele tägliche Corona-Neuinfektionen die Intensivstationen des Landes an ihre Grenze bringen würden, zeigt eine Berechnung der Gesundheit Österreich GmbH. Dabei spielen das Alter sowie der Impfstatus der Infizierten eine Rolle.

Laut einem am Dienstag aktualisierten Fact-Sheet der Gesundheit Österreich GmbH, waren mit Stand 8. Oktober 10,5 Prozent der 2.102 Intensivbetten in Österreich mit Covid-Patienten belegt. Das sind 221 der 475 für Corona-Fälle vorgesehenen Plätze. 183 weitere Intensivbetten wären innerhalb von sieben Tagen bereitstellbar.

Zwei Szenarien für Corona-Auslastung der Intensivbetten

Männer häufiger auf Intensivstationen betreut

Durchschnittlich verbrachten die Patienten 13,3 Tage auf Intensivstationen (bei Analyse der Aufnahmen bis 30.7.2021). In der zweiten Epidemie-Welle wurden in nahezu allen Altersgruppen kürzere Belagsdauern verzeichnet.

Höchste Sterberate bei Intensiv-Patienten in zweiter Corona-Welle

Rund 36 Prozent der Patientinnen und Patienten in Intensivbetreuung sind bis Ende Juli 2021 verstorben, wobei die Mortalität in der zweiten Epidemie-Welle in nahezu allen Altersgruppen am höchsten war. Dies entspricht einem Anteil von 30 Prozent an allen bis Ende August 2021 Verstorbenen Covid-Kranken. 55 Prozent der Corona-Toten wurden ausschließlich auf Normalstationen gepflegt.