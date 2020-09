Corona-Statistik Wien: 341 Neuinfektionen und drei neue Todesfälle am Freitag

In Wien wurden in den vergangenen 24 Stunden (Freitag, 9.30 Uhr) 341 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Auch drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden gemeldet.

In Wien sind binnen 24 Stunden drei Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Laut einer Aussendung der Landessanitätsdirektion Wien und des medizinischen Krisenstabs der Stadt handelte es sich um eine Frau im Alter von 83 Jahre sowie um zwei Männer im Alter von 57 und 81 Jahren, die Vorerkrankungen aufwiesen.

341 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Wien

Mit Stand Freitag sind in Wien insgesamt 12.393 positive Testungen bestätigt. Das ist ein Anstieg um 341 Fälle im Vergleich zu Donnerstag. 8.250 Personen sind wieder genesen. In Wien wurden am Donnerstag insgesamt 6.929 Coronatests vorgenommen, die Gesamtzahl erhöhte sich hier auf 390.355.