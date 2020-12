Corona-Statistik Wien: 244 Neuinfektionen und 13 Todesfälle am Montag

Binnen 24 Stunden gab es am Montag (Stand: 9.30 Uhr) 244 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Wien. Auch 13 Todesfälle wurden gemeldet.

Damit lag der Tageswert so niedrig wie schon lange nicht mehr. Insgesamt wurden bis dato 69.511 positive Testergebnisse eingemeldet, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt mit. 13 Personen sind in den vergangenen 24 Stunden an oder mit dem Virus verstorben. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich dadurch auf 974.