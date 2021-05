Corona-Statistik NÖ: 115 Neuinfektionen am Montag

Am Montag wurden in Niederösterreich im 24-Stunden-Vergleich 115 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der Intensivpatienten sank auf 72.

Die Zahl der Intensivpatienten in den niederösterreichischen Landeskliniken ist neuerlich zurückgegangen. Bernhard Jany, Sprecher der Landesgesundheitsagentur, berichtete am Montag von 72. Das waren um zwei weniger als am Vortag.