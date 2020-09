Die Gesamtzahl der Covid-Testungen in Wien liegt derzeit bei 429.504.

Corona-Statistik in Wien am Freitag: 309 Neuinfektionen

Die Corona-Fälle in Wien kletterten auch am Freitag weiter in die Höhe. Binnen 24 Stunden kamen 309 neue Infektionen hinzu.

In Wien ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen am Freitag um 309 auf insgesamt 14.566 gestiegen. Das teile der Krisenstab mit.

Knapp 4.500 aktive Corona-Fälle in Wien

Aktuell infiziert sind 4.479 Menschen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 243.

9.844 Personen sind wieder genesen. Am Donnerstag sind in Wien 5.684 Corona-Tests vorgenommen worden, die Gesamtzahl der Testungen stieg damit auf 429.504.

Stadtregierung arbeitet an Registrierungspflicht in Lokalen

Im Rathaus wird derzeit an der von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) angekündigten Verordnung zur Registrierungspflicht in Lokalen gearbeitet. Sie soll im Lauf des Freitags vorliegen.

Gäste müssen sich in Restaurants, Cafes oder Bars ab Montag in ein Formular eintragen. Dem Vernehmen nach ist geplant, dass der Name sowie die Telefonnummer bzw. eine E-Mail-Adresse anzugeben sind.