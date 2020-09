Corona-Statistik in Wien: 431 Neuinfektionen und drei Todesfälle

In Wien gab es in den vergangenen 24 Stunden (Stand Donnerstag, 9.30 Uhr) 431 Coronavirus-Neuinfektionen. Auch drei neue Todesfälle wurden registriert.

In Wien ist der Tagesanstieg der Corona-Neuinfektionen am Donnerstag wieder nahe am bisherigen Höchstwert von 444 gelegen. In den vergangenen 24 Stunden kamen 431 bestätigte Fälle hinzu. Damit gibt es bis dato 14.257 bestätigte positive Testergebnisse, wie der Krisenstab der Stadt per Aussendung mitteilte. Allein am gestrigen Mittwoch wurden 7.016 Tests durchgeführt.