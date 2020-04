Corona-Statistik in Wien: 37 Neu-Erkrankungen in 24 Stunden

Mittwochfrüh wurden in Wien 2.472 Corona-Infektionen gemeldet, das sind um 37 Personen mehr als noch am Vortag.

In der Bundeshauptstadt Wien sind seit Dienstagfrüh 37 Neu-Erkrankungen hinzugekommen. Aktuell (Stand: 8.00 Uhr) gibt es damit 2.472 Personen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert wurden, teilten die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Mittwoch in einer Aussendung mit.