Corona-Statistik in Wien: 205 Neuinfektionen am Dienstag

In Wien ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten bzw. erkrankten Personen binnen 24 Stunden um 136 auf 4.350 gesunken - und dies, obwohl 205 Neuinfektionen entdeckt worden sind.

Allerdings waren zuletzt an manchen Tagen schon doppelt so hohe neue positive Tests registriert worden. Laut Krisenstab sind in Wien insgesamt 13.521 Infektionen bestätigt.