Corona-Statistik in Österreich: 58 Neuinfektionen am Sonntag

Bisher gab es in Österreich 17.580 positive SARS-CoV-2-Testergebnisse. Innerhalb eines Tages (Stand Stamstag 9.30 Uhr) gab es 58 bestätigte Neuinfektionen.

58 Coronavirus-Neuinfektionen am Samstag

In Österreich sind jedenfalls 16.371 Covid-Betroffene sind wieder genesen. Derzeit befänden sich 71 Personen aufgrund des Corona-Virus im Spital, zehn davon auf Intensivstationen, schrieb das Innenministerium. Innerhalb eines Tages gab es 58 bestätigte Neuinfektionen. Die msiten in Oberösterreich (24), 18 in Wien, 10 in Niederösterreich, 5 in der Steiermark und 1 in Tirol.