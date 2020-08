Fünf Corona-Neuinfektionen am Montag in Niederösterreich.

Corona-Statistik in NÖ: Fünf Neuinfektionen am Montag

Am Montag wurden fünf neue Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich registriert, gleichzeit wurden 13 Personen als genesen in der Statistik aufgeführt.

Die Zahl der vom Coronavirus Genesenen ist am Montag in Niederösterreich um 13 auf 3.053 geklettert. Gleichzeitig wurde nach Angaben des Sanitätsstabs in Sachen Infektionen ein Anstieg um fünf auf 3.404 verzeichnet. Aktuell bestätigt an Covid-19 erkrankt waren im Bundesland 244 Patienten. 158.772 Testungen wurden bisher durchgeführt, es gab bisher 107 Todesopfer durch das Virus.