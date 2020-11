Corona-Statistik: 4.182 Neuinfektionen - Daten aus NÖ fehlen

In den vergangenen 24 Stunden gab es in Österreich 4.182 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, allerdings wurden aus dem Bundesland Niederösterreich keine Daten eingereicht.

Der überwiegende Teil der Coronavirus-Fälle betraf Oberösterreich mit 1.098 Neuinfektionen, in Wien waren es 830, in der Steiermark 592, in Tirol 560, in Vorarlberg 500, in Salzburg 236, in Kärnten 234 und im Burgenland 132.