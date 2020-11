Corona-Statistik: 2.748 Neuinfektionen am Montag in Österreich

Erstmals wieder unter 3.000: Am Montag gab es in Österreich binnen 24-Stunden 2.748 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

An Montagen fallen die bestätigten Neuinfektionen immer niedriger aus, weil über das Wochenende Labore weniger Testergebnisse ins Epidemiologische Meldesystem EMS einspeisen als an Wochentagen. Anschober präsentierte daher einen Vergleich der bisherigen Montage im November, dem Monat mit den "massiv höchsten Werten" im Rahmen der Coronapandemie in Österreich. Am ersten Montag des Monats wurden nach Angaben des Ministers 5.993 neue Fälle registriert, eine Woche später seien es 4.657 gewesen, am 16. November dann 4.135, am vergangenen Montag 3.145 und nunmehr, am letzten des Monats, 2.748.