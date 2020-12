Corona-Statistik: 2.641 Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

Am Sonntag gab es im 24-Stunden-Vergleich (Stand: 9.30 Uhr) 2.641 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die meisten neuen Fälle gab es in Oberösterreich.

Bisher gab es in Österreich 322.463 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (13. Dezember 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 4.473 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 281.106 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 3.444 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 577 der Erkrankten auf Intensivstationen.