Corona-Statistik: 1.486 Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Im 24-Stunden-Vergleich (Stand: 9.30 Uhr) wurden am Dienstag in Österreich 1.486 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die meisten neuen Fälle gab es in Niederösterreich.

Bisher gab es in Österreich 396.425 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (19. Jänner 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 7.199 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 373.090 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.061 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 332 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern:

Burgenland: 109

Kärnten: 107

Niederösterreich: 336

Oberösterreich: 214

Salzburg: 95

Steiermark: 198

Tirol: 144

Vorarlberg: 78

Wien: 205