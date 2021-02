Am Samstag wurden 1.333 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.

Corona-Statistik: 1.333 Neuinfektionen am Samstag in Österreich

Binnen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) wurden am Samstag 1.333 bestätigte Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich registriert. Die meisten Fälle gab es in Oberösterreich.

Bisher gab es in Österreich 422.522 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (6. Februar 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 7.994 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 400.851 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.592 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 302 auf Intensivstationen betreut.

Die Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern:

Burgenland: 51

Kärnten: 114

Niederösterreich: 273

Oberösterreich: 246

Salzburg: 94

Steiermark: 208

Tirol: 98

Vorarlberg: 51

Wien: 198