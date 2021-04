Corona-Statisik NÖ: 362 Neuinfektionen und 127 Intensiv-Patienten am Mittwoch

Am Mittwoch wurden binnen 24 Stunden 362 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden. 127 Corona-Patienten werden in Intensivstationen behandelt.

In Niederösterreich sind am Mittwoch laut Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur (LGA) 127 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden. Das waren um fünf weniger als noch am Montag und Dienstag mit dem bisherigen Höchstwert von 132.