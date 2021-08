Corona sorgte für einen Telemedizin-Boom

Eine Folge der Corona-Pandemie ist der Telemedizin-Boom. Arzttermine via Telefon oder Videokonferenz - nicht selten im Kombination mit der Ausstellung von e-Rezepturen und -Medikationen - entwickelten sich während der Lockdowns oft zu einer bedeutenden Kontaktmöglichkeit zu Medizinern.

Wort "Telemedizin" nicht allen bekannt

In der allgemeinen Gruppe trat unter anderem zutage, dass der Begriff Telemedizin noch nicht allgemein geläufig ist: Im Durchschnitt kannten ihn demnach vier von zehn Österreicherinnen und Österreichern. Jeder dritte gab an, bereits mit einer Ärztin oder einem Arzt in Kontakt getreten zu sein, ohne die Praxis betreten zu haben. 21 Prozent konnten sich gut vorstellen, auch in Zukunft Telemedizin zu nutzen.

Telefonieren populär

In der Gruppe der Patienten mit chronischen Erkrankungen waren die telemedizinischen Erfahrungen häufiger, allerdings hing es auch mit der Art der Erkrankung zusammen. So hatten mehr als die Hälfte aller an Psoriasis und Atopischer Dermatitis Erkrankten bereits Erfahrungen mit Telemedizin gemacht. Im Vergleich dazu war es nur ein Drittel aller Rheuma-Patienten sowie ein Viertel aller Patienten mit einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung. Ein Viertel aller Patienten mit chronischen Erkrankungen kannte den Begriff nicht, auch die Angebote wurden noch nicht genutzt. Für die Zukunft konnten sich in dieser Gruppe allerdings mehr als zwei Drittel aller Befragten vorstellen, telemedizinische Arzttermine zu nutzen, vorrangig via Telefon.