Corona-Sonderregeln für Deutschförderklassen gefordert

Die SPÖ kritisiert, dass es bei der Matura aufgrund der Corona-Pandemie gewisse Erleichterungen gibt, diese bei Deutschförderklassen jedoch fehlen.

SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid und SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz haben Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstag unsensibles Vorgehen bei den Deutschförderklassen vorgeworfen.

SPÖ kritisiert Vorgehen bei Deutschförderklassen

"Es ist zynisch zu glauben, dass Sprachkompetenzerwerb über Distance Learning per Video funktionieren kann", kritisierte Hammerschmid anlässlich des heutigen Unterrichtsausschusses, dass es keine Sonderregeln für die Deutschförderklassen gibt. In diesen Klassen werden seit dem Schuljahr 2018/19 jene Kinder separat unterrichtet, die noch nicht gut genug Deutsch sprechen, um dem Regelunterricht zu folgen. Die MIKA-D-Testungen entscheiden über die Zuweisung zu diesen Klassen und auch darüber, ob ein Schüler weiter die separate Förderklasse besuchen muss oder in die Regelklasse wechseln kann.