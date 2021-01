Corona-Selbsttests sollen Indoor-Sport möglich machen

Die Sportunion hat sich dafür ausgesprochen, dass parallel zur Schulöffnung auch der Indoor-Sport wieder ermöglicht werden solle.

Die Sportunion - einer der drei Sportdachverbände in Österreich mit über 921.000 Mitgliedern in rund 4.370 Vereinen - hat sich am Samstag für das Ermöglichen von Vereinssport für Kinder und Jugendliche parallel zu den Schulöffnungen ausgesprochen. Neben Outdoor-Mannschaftstraining sollte mittels Corona-Selbsttests auch Indoor-Sport wieder möglich gemacht werden, hieß es in einer Presseaussendung .