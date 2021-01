Corona-Selbsttests an Wiener Kindergärten bisher alle negativ

Seit Montag werden in Wiener Kindergärten Corona-Selbsttests für das Personal angewendet. Bisher gab es bei 617 ausgewerteten Tests keinen Corona-Fall.

Am Montag sind die Corona-Selbsttests für das Personal an den Wiener Kindergärten angelaufen. Am ersten Tag wurden bereits 1.069 solche Gurgel-PCR-Tests durchgeführt. Für 617 davon lagen Dienstagmittag die Ergebnisse schon vor - und sie waren erfreulich: In keinem einzigen Fall konnte nämlich eine Virusinfektion festgestellt werden, informierte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die APA. Die restlichen 452 Proben seien noch in Auswertung.

Stadt Wien stellt kostenlose Gurgeltests zur Verfügung

Die Stadt stellt ab dieser Woche den städtischen Einrichtungen kostenlose Gurgeltests zur Verfügung. Sie können von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Hause durchgeführt und dann in einem Kuvert wieder an ihren Arbeitsplatz mitgenommen werden. Von dort gehen die Proberöhrchen in ein Labor, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten das Resultat dann direkt auf ihr Handy.

Für das Angebot wurden die Kindergartenstandorte in fünf Zonen - also Montag bis Freitag - eingeteilt, sodass die wöchentlichen Tests gestaffelt stattfinden können. Seit dieser Woche haben alle 7.356 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 356 städtischen Kindergärten die Möglichkeit zur Teilnahme. Ab kommender Woche folgt auch das Personal der rund 1.300 privaten Betreuungsstellen.

Mitarbeiter und Eltern sollen Sicherheit bekommen

"Das regelmäßige Testprogramm soll sowohl den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst als auch den Eltern Sicherheit geben. So können wir sicherstellen, dass Eltern ihre Kinder ohne Sorge in die Kinderbetreuung geben können und sich nicht fürchten müssen, dass sie infiziert nach Hause kommen", meinte Hacker. Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) freute sich, "dass ein Großteil der Pädagoginnen und Pädagogen das Angebot auch wahrnimmt und wir daher Klarheit über das Infektionsgeschehen an Wiener Kindergärten haben".