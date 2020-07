Corona-Screenings: Von 2.744 Tests bisher 10 positiv

Die seit einigen Tagen in ganz Österreich durchgeführten Corona-Screening-Tests haben erste Fälle zutage geführt.

Von 2.744 Testungen waren zehn positiv, informierte das Gesundheitsministerium am Freitag. Die meisten Infektionen mit SARS-CoV-2 - acht Fälle - wurden in prekären Wohnverhältnissen, zwei in Schlachthöfen entdeckt. Einen Teil der Fälle betrifft das Bundesland Oberösterreich.