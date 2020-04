Corona-Schutzmaßnahmen in Apotheken bleiben aufrecht

Auch nach dem Ende der Ausgangsbeschränkungen gelten in den heimischen Apotheken weiterhin die Maskenpflicht sowie Abstandsregelungen.

Die rund 1.400 österreichischen Apotheken haben in den vergangenen Wochen rund um das neue Coronavirus durchgehend Dienst versehen. Plexiglas-Verschalungen und Masken sorgten für mehr Sicherheit. Mund- und Nasenschutz sowie Abstandsregelungen bleiben erhalten, erklärte die Österreichische Apothekerkammer am Dienstag in einer Aussendung. Dies gelte auch bei Ende der Ausgangsbeschränkungen.