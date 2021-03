Corona-Schutzmasken kommen Allergikern zugute

Allergiker profitieren von der geltenden Maskenpflicht, denn die Hygienemasken können Pollen auffangen und so Heuschnupfen-Symptome deutlich verringern.

Corona-Schutzmasken können bei Heuschnupfen helfen

Der Allergologe Arthur Helbing konkretisierte in einem Interview mit dem Schweizer Allergiezentrum, dass FFP2-Masken zwar besser filterten, die Entzündungssymptome bei Heuschnupfen aber "kaum zusätzlich" verringerten. Bereits gewöhnliche Hygienemasken seien für die meisten Pollen schon nicht mehr durchlässig, so Helbling, Leiter der Allergologisch-Immunologischen Poliklinik am Inselspital Bern. Wer trotz Maske niesen müsse, solle diese regelmäßig wechseln. "Ist die Maske feucht, bietet sie kaum mehr Schutz, weder vor Pollen noch vor Viren."