Corona-Schnelltests für Arbeitnehmer nun in ganz NÖ

Seit Freitag werden in ganz Niederösterreich Corona-Schnelltests für Arbeitnehmer angeboten. Das Anfang Oktober zunächst als Pilotprojekt im Bezirk Mödling gestartete Service von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer wurde nun landesweit ausgerollt.

Corona-Schnelltests für Arbeitnehmer in ganz NÖ

S"Wir schaffen damit bestmögliche Sicherheit und Planbarkeit für die Beschäftigten und Betriebe", betonten die Präsidenten Markus Wieser (AKNÖ) und Wolfgang Ecker (WKNÖ). Die neuen Teststraßen befinden sich im Pottschacher Kulturhaus sowie in einer ehemaligen Supermarktfiliale in Ybbs a. d. Donau. Zusätzlich führen mobile Teams Testungen direkt in den Unternehmen durch. Insgesamt sind für die Initiative fünf Millionen Euro an Investitionen vorgesehen.