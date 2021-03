Corona-Schnelltests ab 22. März bei Hofer zu haben

Ab 22. März wird der Discounter Hofer flächendeckend in allen Filialen Corona-Selbsttests anbieten. Die Tests in einer Packung zu je 3 Stück sind zum Preis von 11,99 Euro pro Packung direkt an den Kassen erhältlich.

Um möglichst allen Kundinnen und Kunden einen Selbsttest anbieten zu können, ist die Abgabe in haushaltsüblichen Mengen (maximal 5 Packungen pro Kundin bzw. Kunde) vorgesehen. Für laufende Nachlieferungen ist zudem gesorgt. Die Tests zeichnen sich durch ihre schnelle Anwendung ohne zusätzliches Equipment aus und liefern ein Ergebnis binnen 15 Minuten. Die Corona-Selbsttest von HOFER bieten keine 100%-ige Sicherheit und dienen lediglich der eigenen Absicherung. Sie sind nicht zum Freitesten für Friseurbesuche oder ähnliches qualifiziert.

Corona-Schnelltests bei Hofer: Die Details