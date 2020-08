Corona-Reproduktionszahl von 1,10 auf 1,01 gesunken

Zwischen 17. und 29. Juli lag die Reproduktionszahl (R-Zahl) bei 1,01 und ist damit gegenüber der Vorwoche um 0,1 gesunken. Die geschätzte tägliche Steigerungsrate der Zahl der Fälle lag mit 1,1 Prozent ebenfalls niedriger als in der Vorwoche.

Coronavirus: R-Zahl in Österreich sinkt wieder

In manchen Bundesländern sei die Anzahl der inzidenten Fälle sehr gering, weswegen Schwankungen der effektiven Reproduktionszahl mit großer Vorsicht zu interpretieren seien, hieß es in dem Freitagabend veröffentlichten Bericht der AGES. Demnach liegt die effektive Reproduktionszahl in Oberösterreich trotz des neu aufgetretenen Clusters in St. Wolfgang um 1. Die epidemiologische Kurve zeige allerdings, dass sich die Anzahl der täglich neu diagnostizierten Fälle weiterhin auf einem erhöhten Niveau befindet.