Corona-Reproduktionszahl seit August erstmals wieder unter 1,0

Die effektive Reproduktionszahl liegt in Österreich erstmals seit 10. August wieder unter 1,0. Ein Infizierter steckte zuletzt im Schnitt geschätzt 0,99 weitere Personen an, wie aus den Berechnungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und der TU Graz hervorgeht.

Reproduktionszahl für Österreich erstmals wieder unter 1,0

Burgenland, Kärnten, und Salzurg: Reproduktionszahl über 1,0

Im Burgenland, in Kärnten und in Salzburg liegt die effektive Reproduktionszahl über 1,0. Es zeige sich allerdings eine Tendenz des Rückgangs in Richtung eins, hieß es in dem Update. In Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Wien liegt der Wert um 1,0 sowie in Tirol und in Vorarlberg deutlich darunter.