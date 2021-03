Corona-Reproduktionszahl österreichweit bei 1,09

Die effektive Reproduktionszahl für das Coronavirus ist in Österreich im Vergleich zur Vorwoche unverändert bei 1,09 geblieben.

Die geschätzte tägliche Steigerungsrate der Coronavirus-Neuinfektionen stieg indes leicht an auf 2,0 Prozent nach 1,9 in der Vorwoche. Das ergab das Freitags-Update der wöchentlichen Analyse von AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) und TU Graz für Zeitraum vom 5. bis zum 17. März.

Reproduktionszahl in Österreich nur in Vorarlberg unter 1

Was die Bundesländer betrifft, so lag effektive Reproduktionszahl nur in Vorarlberg unter 1, im Burgenland und Kärnten ist sie bei 1 und in den restlichen sechs über diesem kritischen Wert. Für eine Unterdrückung der Erkrankungswelle ist das Erreichen eines R-Wertes unter dem Faktor 1 mitentscheidend.