Corona-Reisenversicherungen: Große Unterschiede bei Leistungen und Preisen

Reiseversicherungen müssen auch in der Corona-Pandemie keine Leistungen erbringen. Jedoch bieten viele Unternehmen einen "eingeschränkten Schutz". Dabei gibt es große Unterschiede bei Leistungen und Preisen.

"Absicherung für Covid-19 Erkrankung" beachten

Einige Reiseversicherer akzeptierten eine Corona-Erkrankung als Stornogrund oder würden die medizinischen Behandlungskosten übernehmen, wenn man am Urlaubsort im Ausland erkranke. Der Krankenversicherungsschutz gelte aber nur, wenn zum Zeitpunkt der Reise für den Urlaubsort keine Reisewarnung der Stufe 5 oder 6 vorliege, so durchblicker am Dienstag in einer Pressemitteilung.