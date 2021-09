Corona-Regeln: Dänemark beendet alle Maßnahmen

Dänemark beendet am Freitag alle Corona-Einschränkungen. Das Nachtleben lässt sich dort wieder in vollen Zügen genießen.

Dänemark beendet am Freitag alle Corona-Einschränkungen. Das Nachtleben lässt sich dort wieder in vollen Zügen genießen. ©AP/Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Dänemark beendet am Freitag alle Corona-Einschränkungen. Das Nachtleben lässt sich dort wieder in vollen Zügen genießen. ©AP/Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Am Freitag entfallen in Dänemark die letzten Corona-Maßnahmen. Niemand muss mehr auf Großveranstaltungen oder in Discos nachweisen, ob er geimpft, genesen oder getestet ist.

In Dänemark wird ab Freitag Covid-19, die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöste Erkrankung, nicht mehr länger als "gesellschaftskritische Krankheit" eingestuft. Das bedeutet für die Bevölkerung umfassende Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Weiterhin Beschränkungen bei der Ein- und Ausreise

Die Maskenpflicht und andere Corona-Beschränkungen wurden in Dänemark bereits in den vergangenen Wochen und Monaten nach und nach zurückgefahren. Zuletzt durfte zu Monatsbeginn auch das Nachtleben nach eineinhalb Jahren wieder öffnen, allerdings zunächst mit der Anforderung, per Corona-Pass auf dem Smartphone Test, Impfung oder Genesung vorzeigen zu können. Diese Anforderung war parallel für Lokale, Fitnessstudios und anderes aufgehoben worden. Bei der Einreise aus dem Ausland gelten je nach Herkunftsland oder -region jedoch weiterhin gewisse Einschränkungen.

Hohe Impfzahlen Grund für Lockerungen

Ein Grund für die endgültige Lockerung sind die hohen Impfzahlen, wie Gesundheitsminister Magnus Heunicke bei der Ankündigung Ende August erklärt hatte. Bisher sind mehr als 83 Prozent aller Menschen im Land im Alter von über zwölf Jahren vollständig geimpft worden.