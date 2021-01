Corona-Quarantäne nach Reisen wird verlängert

Die Corona-Quarantäne nach Reisen wird den Österreichern noch länger nicht erspart bleiben. Kommende Woche ist die Vorlage einer neuen Verordnung geplant, erfuhr die APA aus Regierungskreisen.

Vermutlich neue Online-Registrierung vor Einreise nach Österreich

Ausnahmen der Quarantäne in folgenden Fällen

Lockerungen der Reise-Regelungen unwahrscheinlich

Die strengen Regelungen, die kurz vor Weihnachten eingeführt wurden, sollten nach ursprünglichem Regierungsplan nur bis Ende kommender Woche gelten. Formal müssen sie jedoch gar nicht verlängert werden, da bereits vorsichtshalber Ende März als Schlussdatum in der ursprünglichen (schon im Oktober erlassenen) Verordnung festgeschrieben wurde. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen in vielen europäischen Ländern, etwa den Nachbarstaaten Tschechien und Slowakei ist eine Lockerung in nächster Zeit jedenfalls unwahrscheinlich. Ganz im Gegenteil wurden sogar wieder echte Grenzkontrollen zu den beiden Nachbarn im Osten eingeführt, was ein Durchschummeln bei der Einreise schwierig machen dürfte.