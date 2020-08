Corona-Positiver ging in Wien zur Arbeit: Verurteilt

Ein 58-jähriger Bauarbeiter ging im April trotz Corona-Infektion zur Arbeit, aus Angst, seinen Job zu verlieren. Der Mann erhielt deshalb sechs Monate bedingt und 1.000 Euro Geldstrafe.

Ein 58-jähriger Bauarbeiter ist am Montag am Wiener Landesgericht verurteilt worden, weil er am 20. April arbeiten ging, obwohl er wenige Tage zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Er habe sich "eigentlich nicht krank" gefühlt und den Verlust seines Jobs befürchtet, wäre er zu Hause geblieben, machte der Mann geltend.

Angst vor der Kündigung

Dem widersprach ein Vertreter der Firma, bei der der 58-Jährige beschäftigt war und nach wie vor ist. Der Mann habe zunächst an einer Sicherheitsbesprechung am Firmengelände teilgenommen und sei dann mit einer vierköpfigen Partie auf eine Baustelle gefahren. Dort erfuhr der Polier vom 58-Jährigen, dass dessen Ehefrau an Covid-19 erkrankt war, er selbst ebenfalls positiv getestet worden war und sich in behördlich angeordneter Heimquarantäne befinden hätte sollen. Der Polier verständigte die Firmenleitung, der 58-Jährige wurde unverzüglich nach Hause geschickt.