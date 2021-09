Corona-positiv: Steirerin ging zuvor Blutspenden

Eine Steiererin aus dem Bezirk Weiz besuchte Ende August das huabn-Theater, einen Gottesdienst und ging Blutspenden, bevor sie im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Corona-Positive besuchte Theater

Die möglicherweise infektiöse Frau besuchte am Donnerstag (26. August) eine Blutspendenaktion des Roten Kreuzes im "Kathreinersaal" in St. Kathrein am Offenegg und war am Freitag (27. August) von 19.30 bis 23.00 Uhr als Zuseherin bei einer Vorstellung im Brandluckner Huabn-Theater in Heilbrunn zu Gast. Am Samstag (28. August) hielt sie sich von 14.00 bis 15.30 Uhr in der Kirche in St. Kathrein am Offenegg auf.