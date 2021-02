Corona-Pass für Reisende gefordert

Ein Corona-Pass nach dem Vorbild Dänemarks soll den Test- und Impfstatus von Reisenden weltweit auslesbar machen. Dafür machen sich nun heimische Reisebüros und auch der Fughafen Wien stark.

Die Reisebüros in Österreich, aber auch der Flughafen Wien, haben am Donnerstag gefordert, sehr rasch einen "digitalen Pass" für Reisende und namentlich für Flugreisende zu schaffen, in dem deren Corona-Test- und schließlich auch Corona-Impfungen mitsamt Antikörperstatus registriert sein sollen. Als Vorbild schweben ihnen weit gediehene Pläne für eine solche spezielle App fürs Handy in Dänemark vor.