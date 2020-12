Corona-Pandemie verschärft Lage von Sexarbeitenden

Jenes Netzwerk, das sich zur Unterstützung für Rechte der Sexarbeitenden in Österreich einsetzt, macht auf die coronabedingt verschärfte Lage von Betroffenen aufmerksam.

Sexarbeit ist in Österreich eine legale Tätigkeit, trotzdem sind diese Menschen Ungleichbehandlungen und Benachteiligungen ausgesetzt, hieß es am Freitag in einer Aussendung anlässlich des gestrigen Internationaler Tage gegen Gewalt an SexarbeiterInnen.