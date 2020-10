Corona-Pandemie lässt Leistungsschau am Wiener Heldenplatz wackeln

Noch steht nicht fest, ob die traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres am Wiener Heldenplatz in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden kann. Details will man im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren.

Die Leistungsschau des Bundesheeres am Wiener Heldenplatz dürfte heuer aufgrund der Corona-Pandemie zumindest nicht in gewohnter Form stattfinden.

Heeres-Leistungsschau am Heldenplatz fraglich

ORF.at berichtete am Sonntag, es sei noch unklar, ob am Nationalfeiertag (26. Oktober) überhaupt Fahrzeuge und Fluggeräte auf dem Heldenplatz ausgestellt werden. Im Bundesheer wollte man dies gegenüber der APA nicht kommentieren. Die Planungen werden auf einer eigenen Pressekonferenz bekanntgegeben, hieß es dazu lediglich.

Laut ORF.at werde im Verteidigungsministerium derzeit geprüft, ob überhaupt Bundesheergerät ausgestellt wird und falls ja, in welcher Form. Grund dafür sei, dass Menschenansammlungen wegen der Pandemie verhindert werden sollen. Fix soll laut dem ORF-Bericht jedenfalls eine Angelobung von Rekruten auf dem Heldenplatz sein. Das Bundesheer will alle Details zum Nationalfeiertag auf einer Pressekonferenz verkünden, Termin dafür gibt es noch keinen.